Sul futuro prossimo di Bronny James vige il più rigoroso riserbo. Ancora non è chiaro dove giocherà il prossimo anno il figlio primogenito del miglior marcatore nella storia NBA, con diverse università che si contendono i suoi servigi. Il suo futuro però appare sempre più marcatamente nella lega che suo padre ha dominato per oltre 20 anni: a 18 mesi circa da quando potrà essere scelto da una delle 30 squadre della lega ( la prima data utile è il Draft del 2024 , date le regole attuali che impongono di aver passato almeno un anno lontano dal liceo prima di rendersi eleggibili), Bronny James ha ricevuto un voto di fiducia di altissimo profilo . Jonathan Givony, esperto del Draft per ESPN e uno degli insider più informati su tutto quello che riguarda il basket giovanile, lo ha posizionato al decimo posto del suo primo “Mock Draft” in vista del 2024 , andando in forte controtendenza rispetto a quello di altri siti che vedono Bronny tra la 28 e la 43.

Givony ha giustificato la sua scelta sia sottolineando come James abbia fatto un salto di qualità significativo nella sua stagione a Sierra Canyon, migliorando dal punto di vista fisico, tecnico e cestistico ma soprattutto segnalandosi come uno dei migliori difensori perimetrali di una classe non eccelsa in termini di profondità e talento (così come lo sarà quella del 2025, motivo per cui tante squadre stanno scambiando le loro scelte con più “disinvoltura” rispetto al passato). "James è cresciuto, ha aggiunto massa al suo corpo, ha trovato un’altra marcia in termini di esplosività ed è terrorizzante lontano dalla palla in difesa con la sua intensità e comprensione del gioco" ha scritto Givony. "Ha ancora molto da migliorare in termini di ball-handling e tiro dal palleggio per diventare un creatore di tiri più prolifico ed efficiente, ma ha già rubato l’occhio di dirigenti e scout della NBA con il modo in cui contribuisce alle vittorie della squadra, e probabilmente continuerà a crescere ancora”. I paragoni fatti da Givony coinvolgono i nomi di De’Anthony Melton, Marcus Smart o nel migliore dei casi Jrue Holiday, giocatori di ruolo che “impattano” le vittorie al livello più alto.