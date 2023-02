Embiid stoppa Morant al ferro: "Come Bill Russell"

Dopo la sua sensazionale schiacciata di qualche tempo fa contro gli Indiana Pacers, Ja Morant aveva twittato: "Saltate con me se volete diventare virali" . Nel momento decisivo della sfida tra Philadelphia e Memphis, Joel Embiid ha risposto presente alla provocazione dell’All-Star dei Grizzlies ed è salito per incontrarlo al ferro, rispedendo al mittente il tentativo di schiacciata di Morant a 72 secondi dalla fine del match con gli ospiti avanti di una lunghezza. Una giocata decisiva all’interno del parziale di 10-1 con cui i Sixers hanno ribaltato una partita in cui erano andati sotto anche di 17 lunghezze nel primo tempo, conquistando la quinta vittoria di questa stagione in una gara nella quale erano stati in svantaggio di almeno 15 punti. Joel Embiid ne è stato l’emblema: nel primo tempo è stato disastroso, sbagliando 7 dei primi 8 tiri tentati e chiudendo la prima frazione di gioco con 2/14 al tiro , pareggiando il peggior primo tempo della sua carriera. Una serata talmente storta che persino i suoi stessi tifosi, dopo una brutta palla persa, gli hanno riservato qualche "boooo" di disapprovazione. Il candidato MVP però non si è perso d’animo e si è rimboccato le maniche nella metà campo difensiva, mettendo assieme una prestazione dominante: 19 rimbalzi, un recupero e soprattutto sei stoppate in 38 minuti , trovando anche il suo attacco nella ripresa e chiudendo con 27 punti (7/25 al tiro, 0/5 da tre e 13/17 ai liberi) e 6 assist , firmando anche la schiacciata in contropiede del +3 a 23.4 secondi dalla fine dopo un recupero difensivo di James Harden, facendo impazzire il pubblico del tutto esaurito sugli spalti del Wells Fargo Center.

Embiid: "Dovevo essere Bill Russell stasera"

"Dico sempre che per me la difesa è più importante dell’attacco" ha detto Embiid a fine gara. "Stasera non riuscivo a segnare niente, specialmente quei tiri che di solito mi entrano. Ma difensivamente dovevo essere Bill Russell, per cercare di riequilibrare il tutto. Se non riesci a contribuire offensivamente, devi trovare un modo per renderti utile e per migliorare i tuoi compagni. Per me è essere un mostro in difesa, perciò mi sono concentrato più su quello stasera" Embiid, che ha partecipato all’All-Star Game pur avendo fatto i conti nelle ultime settimane con diversi problemi fisici, ha dato anche un aggiornamento sulle sue condizioni: "Mi sento bene, ho avuto un paio di giorni liberi che mi hanno aiutato. Sarebbe stato bello avere due settimane di riposo, ma siamo nel bel mezzo della stagione perciò possiamo solo andare avanti".