Giannis Antetokounmpo e Jayson Tatum si sono incontrati 16 volte nel corso della loro carriera e addirittura 19 ai playoff, di cui l’ultima in una memorabile serie vinta dai Boston Celtics solamente in gara-7. Perciò se c’è una persona che conosce bene il valore del due volte MVP è certamente il leader dei biancoverdi, che non a caso in una recente intervista con ESPN durante l’All-Star Weekend ha incoronato Antetokounmpo come miglior giocatore della lega. “Il più forte è lui” ha detto Tatum ricevendo l’approvazione anche di Donovan Mitchell, presente al suo fianco insieme a Luka Doncic e Ja Morant. “Per il modo in cui riesce ad avere impatto su entrambi i lati del campo, per come segna e come va a rimbalzo, per come gioca duro. Tutti noi abbiamo delle serate storte, ma le sue sono comunque gare in cui finisce con 25 punti e 15 rimbalzi invece di 40 e 20. E poi ha già vinto un titolo NBA”. Un investitura in piena regola, ma di certo Tatum non vuole essere da meno: in un’altra intervista, stavolta con The Athletic, alla domanda su quale giocatore a parte se stesso vorrebbe veder vincere l’anello ha schivato la risposta con uno dei suoi movimenti felpati: “Nah, prima devo vincerne uno io”. Dopo essere arrivato alle Finals lo scorso anno, il leader dei Celtics vuole diventare campione in fretta.