Tra i buyout più attesi c'è quello di Derrick Rose - ormai separato in casa con i Knicks, ma in campo nel 2023 e pronto ad accettare un'eventuale offerta di Phoenix per ricoprire il ruolo di vice Chris Paul e puntare così a vincere quel titolo NBA che manca alla sua carriera e che con Kevin Durant ai Suns appare come un obiettivo possibile da raggiungere

Non contenti dopo l’arrivo di Kevin Durant, i Phoenix Suns continua a cercare il modo di implementare la loro rotazione e migliorare una squadra che parte già con i favori del pronostico in questo finale di regular season, potendo fare affidamento sul miglior quintetto della lega. In attesa di vedere KD in azione sul parquet con la maglia della squadra dell’Arizona, i Suns cercano altri veterani per allungare una rotazione deficitaria soprattutto per quel che riguarda point guard ed eventuale sostituto di Chris Paul - ruolo da sempre delicato in quel di Phoenix. Per questa ragione i Suns stanno pensando a un innesto che in quanto a esperienza ha davvero poco da invidiare a chiunque altro: Derrick Rose, finito ai margini della rotazione di coach Thibodeau e pronto a giocarsi quella che potrebbe essere anche l’ultima opportunità della sua carriera di vincere il titolo NBA, quantomeno da comprimario e riserva utile all’occorrenza. Nel 2023 non ha mai messo piede sul parquet - l’ultima gara risale al 31 dicembre con gli Houston Rockets - mentre i suoi 5 punti di media raccontano poco di uno stato di forma che potrebbe garantire più minuti e responsabilità di quante non abbia assunto finora lo stesso Rose. Un’aggiunta che potrebbe essere ciliegina sulla torta per Phoenix e colpo di grazia per la concorrenza.