Boston beffa in volata Phila, Denver ko a Memphis

Una partita speciale anche per Simone Fontecchio, che approfitta davvero nel migliore dei modi del tempo che gli viene messo a disposizione - autore di 11 punti in 13 minuti, raccolti grazie anche al 6/6 dalla lunetta che ben racconta l’aggressività e la voglia di attaccare con cui è entrato in campo il talento azzurro, che aggiunge al suo boxscore anche un rimbalzo, un assist e un recupero. La strada migliore per far conoscere il suo valore e per mettersi in mostra, in una regular season in cui è stato sfruttato finora meno del previsto

