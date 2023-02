Passare dalla peggior squadra NBA a una contender per il titolo o quantomeno una franchigia in corsa per i playoff sarebbe decisamente un lusso per Nerlens Noel - meteora sotto canestro della stagione dei Pistons, che in quanto a lunghi giovani e di talento possono vantare la presenza dei vari Mavin Bagley III, James Wiseman, Isaiah Stewart e Jalen Duren. Tutti giocatori su cui puntare, a differenza di Noel che è rimasto in campo soltanto per 14 gare - rimasto in panchina per un mese intero tra novembre e dicembre e la cui ultima apparizione sul parquet risale allo scorso 8 febbraio. Sesta scelta assoluta al Draft NBA 2013, Noel si propone ora come uno dei lunghi più interessanti tra i free agent e punta magari a un posto proprio agli Warriors - che a ridosso della deadline di mercato si sono liberati di James Wiseman, perdendo centimetri sotto canestro e ritrovandosi poi a investire su Gary Payton II; al momento infortunato e indisponibile perché Portland non era stata chiara nel comunicare il suo stato reale di salute. Chissà se dopo le complicate esperienze con Dallas, Oklahoma City, New York e la già citata Detroit, finalmente a Golden State potrà trovare il giusto riscatto.