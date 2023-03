De'Aaron Fox non era in campo nell'ultima gara del mese dei suoi Kings - la vittoria esterna sul campo dei Thunder - ma le ultime gare dell'All-Star di Sacramento non hanno fatto che consacrare una stagione da sogno per il prodotto di Kentucky. A febbraio, in particolare, Fox è sembrato salire addirittura di livello rispetto a una stagione già fino a quel punto da ricordare: nelle ultime sei gare in cui è sceso in campo, la point guard dei Kings ha sempre segnato più di 30 punti tirando con almeno il 50% dal campo (35.0 punti di media con il 59.8% al tiro), un'impresa riuscita solo ad altri 8 giocatori dalla stagione 1976-77 a oggi. Ma non solo: Fox - giocatore che ama penetrare nel cuore delle difese avversarie (16 penetrazioni a partita, in top 10 NBA) - nel mese di febbraio al ferro ha tirato un incredibile 86.8% (33/38), dati che lo mettono al quarto posto in tutta la NBA per percentuali al tiro, dietro soltanto a tre centri come Mitchell Robinson (Knicks), Robert Williams (Celtics) e DeAndre Jordan (Nuggets), tra giocatori con almeno 4 tiri al ferro a serata.