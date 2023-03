Sempre più vicino il ritorno in campo di Steph Curry. Lontano dai parquet dal 4 febbraio, la superstar di Golden State dovrebbe tornare a disposizione di coach Kerr nel corso del giro di trasferte che gli Warriors inizieranno appena completato il back-to-back interno che li vede in campo stanotte e poi domani notte contro Clippers e Pelicans. A seguire il calendario offre infatti tre gare in cinque giorni lontano da San Francisco: la prima domenica a Los Angeles, in casa dei Lakers; poi a Oklahoma City martedì e quindi a Memphis giovedì. Tre avversarie tutte della Western Conference che i campioni in carica vogliono battere per guadagnare posizioni in classifica per potersi così assicurare la miglior testa di serie possibile in vista dei playoff. Al momento infatti Golden State è quinta a Ovest, a una gara e mezzo di distanza dai Suns, quarti, e il fatto di poter tornare a contare su Curry - che in stagione sta viaggiando oltre i 29 punti di media a sera, con quasi il 50% dal campo e quasi il 43% da tre punti - dà ai californiani maggiori chance di poter concludere al meglio la stagione.