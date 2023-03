Buona la prima per l'ex giocatore dei Nets con la sua nuova maglia, per la prima volta in campo al fianco di Chris Paul (11 assist) e Devin Booker (37 punti): "Penso di aver giocato bene", le parole di KD alla sirena finale. "Pressione? Solo quella di essere me stesso ogni singolo giorno". E Phoenix passa senza troppi affanni sul campo di Charlotte

Le cifre forse parlano da sole, per raccontare la prima di Kevin Durant con la sua quarta squadra NBA, i Phoenix Suns: 23 punti segnati in 27 minuti con 10/15 al tiro - e la vittoria 105-91 contro Charlotte . Ha funzionato tutto nel debutto del nuovo numero 35 di casa Suns, le cui parole a fine gara sono parse soddisfatte: " Penso di aver giocato bene, i miei compagni cercavano tutti di farmi sentire a mio agio in campo . Ora non devo far altro che continuare a lavorare, e presto sentirò come normale indossare una canotta dei Phoenix Suns". Una sensazione "strana" che hanno avvertito anche due altre superstar NBA nell'osservare KD con una nuova maglia: "KD è davvero ai Suns", ha scritto su Twitter Trae Young , provocando un'analoga reazione in Jayson Tatum: "Ho appena detto la stessa cosa".

Quasi a non volerci credere, e invece è tutto vero, e se n'è accorto anche Devin Booker, protagonista (forse non a caso) di una super partita: 37 punti, 7 assist e 6 rimbalzi per lui. "Uno di quei momenti che non sembra neppure vero", ha detto. Lo guardi tirare e sembra che faccia tutto così senza sforzo: i difensori fanno di tutto per fermarlo ma lui pare quasi non accorgersene". "Nuovo ambiente, nuova situazione, nuovi compagni: sento sempre di dover dimostrare qualcosa, ogni singolo giorno - ha detto Durant dopo la gara - non importa quello che ho già fatto in questa lega. La pressione che sento addosso è la pressione di essere me stesso ogni singolo giorno". Ma con Booker, Chris Paul (11 assist) e Deandre Ayton al suo fianco (16 punti e altrettanti rimbalzi) può essere un po' più facile.