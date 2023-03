Giocatori capaci di vincere (anche recentemente) il premio di MVP NBA per due anni di seguito ce ne sono stati: Giannis Antetokounmpo per ultimo, prima che ci riuscisse Nikola Jokic; Steph Curry a metà anni '10; LeBron James due volte, all'inizio di quello stesso decennio e alla fine di quello precedente, e poi ancora Steve Nash, Michael Jordan, Magic Johnson per tornare più indietro. Otto i giocatori capaci di aggiudicarsi il premio di MVP in back-to-back senza però poi essere in grado di realizzare la tripletta (riscita invece a Larry Bird a metà anni '80): ce la potrà fare Nikola Jokic? Antetokounmpo è tra quelli che ne è convinto: "Uno non dovrebbe essere giudicato su quanto ha fatto in passato, ma su quanto sta facendo vedere in questo momento. Se sei così forte da riuscire a vincere 10 MVP in fila, è giusto che tu li vinca. E invece Michael Jordan ha vinto solo 5 titoli di MVP in 15 anni di carriera, LeBron 4 in 20". E proprio LeBron James sembra condividere l'opinione del n°34 dei Bucks: "Si sente parlare dello sforzo - da parte dei giornalisti che votano per l'MVP - di indicare anno dopo anno sempre lo stesso nome. Ma se è l'MVP e sta giocando ancora da MVP, allora io non ho nessun problema che continui a vincere il premio, anno dopo anno".