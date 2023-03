Lakers-Warriors LIVE alle 21.30 su Sky Sport Uno

Nella super domenica sera NBA in campo dopo Phoenix e Dallas scenderanno anche Lakers e Warriors, in uno straordinario testa a testa di fondamentale importanza anche in vista della corsa playoff e play-in che vede soprattutto i gialloviola in forte affanno. Non sarà della partita LeBron James , alle prese con l’infortunio ai tendini del piede che gli impedirà probabilmente almeno per un’altra ventina di giorni di presentarsi sul parquet: Lakers dunque affidati in tutto e per tutto a Anthony Davis, che nell’ultima gara contro Minnesota ha realizzato 38 punti senza riuscire però a cambiare le sorti di un match poi perso dalla squadra di Los Angeles. Una partita quindi dal sapore di ultima spiaggia, da gara da dentro o fuori in cui i Lakers dovranno capire se sgomitare per trovare spazio ai playoff oppure iniziare a prenotare le vacanze già da metà aprile.

Discorso diametralmente opposto per Golden State invece, che si godrà invece il probabile ritorno in campo di Steph Curry - infortunato alla gamba il 4 febbraio scorso contro Dallas e rimasto fuori per 11 gare più l’All-Star Weekend: gli Warriors hanno dovuto infatti fare a meno del loro n°30 per ben 22 partite in questa stagione, raccogliendo un record di 13-8 che ben racconta lo spirito d’adattamento del gruppo guidato da coach Steve Kerr - felice del 5-0 raccolto in casa dai campioni NBA in carica e striscia aperta che ha mostrato come Golden State abbia forza e voglia per provare a tornare a combattere al vertice: “Curry sta lavorando duro, sono felice di rivederlo finalmente sul parquet al nostro fianco”, spiega Klay Thompson, con Andre Iguodala pronto a scaldare i motori e a sedersi insieme ai compagni in panchina con la speranza di tornare a calcare il campo per qualche minuto - pienamente recuperato dai problemi alle anche che l’hanno costretto a perdere le prime 39 gare dell’anno. Poi tre sfide a cui ha preso parte tra l’8 e il 13 gennaio e di nuovo infortunato. Chissà se questa volta riuscirà a trovare continuità, approfittando anche dell’assenza di Andrew Wiggins - ancora lontano dalla squadra per ragioni personali. Un match dunque da non perdere su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA a partire dalle 21.30 con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.