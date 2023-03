Davis trascina i Lakers con 39 punti: Warriors ko

LOS ANGELES LAKERS-GOLDEN STATE WARRIORS 113-105 | IL TABELLINO

Sono i Lakers a partire meglio, con 10 rapidi punti di Anthony Davis e le triple di Troy Brown che spingono i gialloviola a doppiare (abbondantemente) i campioni in carica, con un avvio da 32-12. A far rientrare in partita gli Warriors, nel secondo quarto, ci pensa Steph Curry con 8 punti consecutivi, che riportano Golden State a -1. Pur con le triple di Thompson e Poole (entrambi 3/5 dall'arco all'intervallo, 15 punti per il primo, 10 per il secondo) a metà gara i Lakers sono ancora davanti, 55-54, perché gli Warriors non hanno risposte per Anthony Davis, già titolare di 23 punti con 9/13 al tiro. Sono perà due giocatori di "contorno", Austin Reaves e Jarred Vanderbilt (sempre prezioso, in quintetto) a guidare i Lakers anche sopra di 10 punti nella terza frazione, che i padroni di casa chiudono a +6. Ancora Curry, come nel secondo quarto - altri 5 punti in fila per lui - riporta però gli ospiti a contatto, prima del pareggio a quota 91 che lancia un finale super equilibrato. I Lakers però hanno fatto gara di testa per tutta la partita e sono ancora loro ad allungare: arrivano a +8 ma una tripla di Curry e una di Thompson chiudono subito il gap.