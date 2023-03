La polizia del Colorado e anche la NBA stanno indagando per chiarire i comportamenti e la condotta tenuta da parte di Ja Morant nella trasferta a Denver, in cui potrebbe aver portato con sé anche sull'aereo della squadra una pistola: se questa evenienza fosse confermata, la violazione del CBA porterebbe a una lunga squalifica, come accaduto a Gilbert Arenas che nel 2009-10 fu allontanato per 50 gare

La situazione per Ja Morant sta diventando sempre più complicata: dopo le due gare di sospensione decise dai Memphis Grizzlies, è partita anche un’inchiesta da parte della polizia del Colorado per accertare eventuali responsabilità dell’All-Star NBA nel corso della serata al nightclub a seguito della sconfitta contro Denver in cui ha messo in mostra su Instagram anche una pistola. La polizia di Glandale ha spiegato di aver individuato il bar i n cui è stata organizzata la serata e ora sta indagando per valutare se Morant ha violato le leggi relative al porto d’armi e alla possibilità di trasportare una pistola da uno stato all’altro degli USA. In Colorado ad esempio è vietato avere a disposizione un’arma da fuoco mentre si è sotto l’effetto dell’alcol, ma questo potrebbe essere il problema minore per Morant.

Anche la NBA infatti sta indagando sul suo conto, per fare chiarezza su quanto avvenuto in Colorado e per valutare violazioni del rigido codice etico applicato dalla lega riguardo la detenzione e l’utilizzo di armi da fuoco da parte dei giocatori “mentre sono impegnati in attività correlate al loro impegno con la NBA”. Le domande a cui si sta cercando risposta sono: da dove è arrivata quella pistola? Morant l’ha portata con sé? Appartiene ad amici o conoscenti in Colorado? Interrogativi cruciali per capire se l’All-Star dei Grizzlies aveva in valigia la pistola sull’aereo della squadra con il quale è arrivato a Denver: nel caso fosse confermato questo scenario, la violazione delle regole del CBA - l’accordo firmato dall’associazione giocatori e dalla NBA - porterebbe a una lunga squalifica che potrebbe durare decine di partite (a stabilire la durata dell’allontanamento dal parquet è il commissioner, decisione presa a sua discrezione). Nell’ultimo caso noto, quello della stagione 2009-10 relativo a Gilbert Arenas, le partite saltate furono 50: un messaggio chiaro che potrebbe avere come prossima “vittima” proprio Morant.