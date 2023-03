VanVleet: "L'arbitro Ben Taylor è stato terribile"

Tutti i giocatori e gli allenatori sanno che gli arbitri sono un argomento tabù nei post-gara. Anzi, più che tabù, tutti sanno che parlarne male significa andare incontro ad una multa da parte della NBA, molto spesso salata. Per questo le parole utilizzate da Fred VanVleet dei Toronto Raptors fanno particolarmente rumore: "Mi prendo la multa, non mi interessa: Ben Taylor è stato fott…ente terribile stasera" ha detto dopo la sconfitta sul campo degli L.A. Clippers, citando per nome e cognome il suo arbitro meno gradito. "La maggior parte delle partite c’è sempre un arbitro o due che mandano in vacca tutto quanto. Ed è da un po’ di partite in fila che succede, e a Denver in particolare è stata dura". Il riferimento alla partita coi Nuggets è il fallo tecnico fischiato da Scott Foster a Scottie Barnes a un minuto dalla fine, dando ai padroni di casa un tiro libero cruciale in un momento fondamentale della partita ancora in bilico — e che grandi strascichi ha provocato nell’immediato dopo partita. A FVV non è proprio andato giù il fallo tecnico che si è visto rifilare dagli arbitri mentre parlava con i suoi compagni. "Stavamo giocando in maniera dura, nel terzo quarto mi sono preso un tecnico del c… che ha completamente cambiato il corso della partita. C'erano state un paio di chiamate con il quale tutti eravamo in disaccordo, ma ho detto alla mia squadra 'Dai ragazzi, continuiamo a giocare ignorando le stronz…e' e mi hanno punito. Questa frase vale un tecnico? Penso che sia folle".