Durant si fa male, niente esordio in casa. VIDEO

Una banale scivolata sul parquet, una caviglia che si gira durante il riscaldamento e tutti i sistemi d’allarme e di precauzione previsti all’interno dello staff medico dei Suns che scattano all’unisono: è bastata una caduta sul parquet per costringere Phoenix a rimandare l’esordio casalingo in Arizona di KD con la sua nuova maglia, dopo aver pagato caro il lavoro individuale svolto circa un’ora prima della palla a due (dal video in testa al pezzo si vede bene come la caviglia sinistra ruoti in maniera innaturale dopo aver perso l’equilibrio ed essere caduto a terra). Un dolore non persistente, tanto che Durant si è subito rialzato e ha proseguito il suo riscaldamento. Quando il n°35 dei Suns si è poi diretto verso lo spogliatoio, il fastidio si è fatto più persistente e la cautela per chi è rimasto fuori nelle ultime sei settimane a causa dei problemi proprio alla caviglia è diventata d’obbligo - per la delusione del pubblico che sarà costretto a tornare la prossima volta per vedere in azione Durant.