Clippers-Knicks in diretta dalle 22 su Sky Sport

Super partita in arrivo su Sky Sport NBA, a meno di un mese dal termine della regular season e decisiva nella corsa ai playoff: i Clippers di Kawhi Leonard e Paul George ospitano una delle squadre più in forma della Eastern Conference, i sorprendenti New York Knicks che vogliono tenersi stretto il quinto posto in classifica e l’accesso diretto alla postseason. Match da seguire in diretta dalle 22 su Sky Sport NBA con il commento di Alessandro Mamoli e Matteo Soragna

La partita del Madison Square Garden di inizi febbraio è stata divertente, combattuta ed emozionante per 53 minuti - poi vinta dai Clippers all’overtime grazie ai 65 punti del duo Kawhi Leonard e Paul George, trascinanti in un testa a testa che ha tutte le carte in regola per mantenere le promesse della vigilia e regalare canestri e spettacolo. I Knicks infatti, reduci da una striscia di nove vittorie consecutive interrotta a sorpresa contro gli Hornets, dovranno ancora una volta fare a meno di un giocatore barometro come Jalen Brunson (che prima di farsi male stava viaggiando a medie da All-Star, la partita che più di tutte gli avrebbe fatto piacere giocare ma per la quale è stato snobbato da tifosi e addetti ai lavori), ma sanno di poter fare affidamento sul mix di energia e sfrontatezza rappresentato da Immanuel Quickley e Quentin Grimes, oltre al nuovo arrivato Josh Hart che ha dato da subito un’impronta diversa ai Knicks.

vedi anche

No Brunson, no problem: Quickley trascina i Knicks

Dall’altra parte invece una delle squadre più enigmatiche di questa stagione: i Clippers di Leonard&George che non sono riusciti a trovare la continuità sperata e che stanno cercando di inserire al meglio in squadra i nuovi arrivati lo scorso febbraio, a partire da Russell Westbrook che sta calibrando il suo impatto sul quintetto della squadra di Los Angeles. Norman Powell invece non ci sarà in uscita dalla panchina, lasciando quindi eventualmente più spazio a Eric Gordon - altro nuovo arrivo che deve trovare la sua dimensione - provando a inserire anche lui, tenendo conto però di un fattore fondamentale: la classifica a Ovest è cortissima e ogni vittoria pesa come un macigno. Lo spazio per gli esperimenti quindi è ridotto al minimo: bisogna conquistare un successo. Vedremo come andrà dunque nel match in diretta a partire dalle 22 su Sky Sport NBA con il commento di Alessandro Mamoli e Matteo Soragna.