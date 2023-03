Giannis tira più liberi dei Suns: "È ridicolo"

“Tutto questo è ridicolo, non c’è altro modo per raccontare questi dati: Jrue Holiday è uno dei difensori più fisici dell’intera NBA e non commette mai fallo, mentre Giannis è andato in lunetta ben 24 volte. È ridicolo, non so come altro dire”: non va tanto per il sottile coach Monty Williams, arrabbiato per un arbitraggio che ha permesso al n°34 greco dei Bucks di andare in lunetta per ben 24 volte - da solo più di tutti i Phoenix Suns che si fermano a 16 tiri liberi tentati di squadra, con Devin Booker che segna 30 punti, attacca il ferro ma porta a casa soltanto tre viaggi in lunetta. “È stato impossibile per Deandre Ayton provare a difendere: non gli hanno permesso di giocare in pratica, sappiamo di dover convivere con questi problemi contro squadre del genere”. Fatto sta che nel finale, in un quarto periodo che ha sorriso a Milwaukee e ha permesso ai Bucks di vincere la 21^ gara delle ultime 23, la 50^ in stagione - acciuffando così l’accesso ai playoff - determinanti sono state anche le decisioni prese dalla terna arbitrale, nel bene e nel male.