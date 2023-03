Booker segna in faccia a Crowder e lo 'provoca'

highlights nba

Milwaukee vince e va ai playoff, dominio Lakers

Vittoria n°50 per Milwaukee che non arresta la sua corsa, batte a domicilio Phoenix ed è la prima a prendersi la qualificazione alla postseason, i Lakers travolgono New Orleans nel primo tempo in un match mai in discussione (35 punti e 17 rimbalzi per Anthony Davis), Denver incassa il quarto ko consecutivo perdendo anche a Toronto. Tutto facile per Cleveland a Charlotte, 27 punti per Banchero nel ko Magic a San Antonio, New York vince a Portland nonostante i 38 punti di Lillard, successi per OKC e Washington

WASHINGTON WIZARDS-DETROIT PISTONS 117-97 | Prestazione maiuscola degli Wizards che trovano il modo migliore per lasciarsi alle spalle la striscia di tre sconfitte in fila battendo Detroit in un match senza storia - avanti di 22 lunghezze già nel primo quarto e impedendo ai Pistons di tornare a contatto, con gli ospiti che raccolgono 20 punti di Killian Hayes e 12 con 10 rimbalzi di un impreciso James Wiseman da 4/15 dal campo

Chi invece non sbaglia un colpo è Bradley Beal, che gioca la sua miglior partita dell’anno e si ferma a un punto dal suo massimo in stagione in un match da 36 punti con 13/15 dal campo, sbagliando soltanto due delle sei triple tentate e aggiungendo al suo boxscore anche sei rimbalzi e sette assist. Eloquente anche il plus/minus: +38 in 33 minuti, mentre al suo fianco Kristaps Porzingis aggiunge 18 punti con sette rimbalzi, zero triple a segno su sei tentativi e quattro stoppate