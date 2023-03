Rimasti free agent dopo l'ultima stagione NBA Hassan Whiteside e Brandon Knight non hanno più trovato una squadra nella lega che puntasse su di loro. E' arrivata così la decisione per entrambi di andare a giocare nella massima serie di Porto Rico, la Baloncesto Superior Nacional (BSN). Si uniranno tutti e due - come riporta la pagina locale 'La Guerra del BSN', postando anche una foto dei giocatori appena atterrati nel paese intenti a sventolare due bandiere portoricane - alla squadra dei ' Piratas de Quebradillas'. Whiteside, 33 anni, nella scorsa stagione ha giocato a Utah, e nella sua lunga carriera NBA - nella quale ha giocato anche a Sacramento, Miami e Portland - ha viaggiato a 12.6 punti e 10.8 rimbalzi di media a partita. Carriera NBA in doppia cifra di media anche per Knight - visto per alcune partite a Dallas nella scorsa stagione - con 14 punti e 3.9 assist negli 11 anni in cui ha cambiato ben 7 squadre. Ora vedremo se dopo questa nuova esperienza riusciranno a tornare in NBA.