Andre Iguodala era stato molto chiaro a inizio stagione: "Questa è la mia ultima annata in NBA comunque vada". Dopo una regular season in cui ha disputato solamente otto partite, la sua 19esima stagione potrebbe essersi conclusa: come annunciato dalla squadra, il 39enne si sottoporrà ad un’operazione chirurgica la prossima settimana per ridurre una frattura al polso sinistro subita nella vittoria contro i Phoenix Suns. I tempi di recupero sono indefiniti, anche se sembra improbabile rivederlo in campo per la regular season, visto che mancano solo tre settimane prima dell'inizio della post-season. Un infortunio che coach Steve Kerr ha definito come "una perdita immensa" per la squadra, alle prese già con i problemi di Jonathan Kuminga (fuori nelle ultime tre per una distorsione alla caviglia) e la fine dei contratti two-way di Ty Jerome e Anthony Lamb, rendendo di fatto disponibili solo 13 giocatori.