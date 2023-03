Morant si pente: "Ho capito cosa avevo da perdere"

Dopo le otto gare di sospensione senza stipendio comminate dalla NBA a suo carico e comunicate da Adam Silver allo stesso Morant in un incontro a New York, l'All-Star dei Grizzlies ha concesso un'intervista a Jalen Rose per chiedere scusa, spiegare il suo punto di vista e sottolineare di aver capito quale sia stato il suo errore - pronto a compiere tutti i passi necessari per evitare che accada di nuovo

Dopo la squalifica ufficiale comminata dalla NBA, arrivano anche le parole di Ja Morant - che in queste due settimane aveva espresso il suo punto di vista soltanto attraverso uno stringato comunicato in cui si assumeva le responsabilità di quanto accaduto e poco altro. Ora invece è pronto non solo a chiedere scusa, ma anche a confessare di essersi reso conto di quanto possano incidere sulla sua carriera le scelte fatte "alla leggera" lontano dal parquet: "Mi sono messo nei guai a causa dei miei errori, ma ora voglio soltanto concentrarmi sul prendere decisioni e compiere azioni più intelligenti e responsabili. È come se finora non avessi capito cosa ci fosse in gioco: ho avuto il tempo di comprendere tutto questo, di prendermi dello spazio da solo per me e me ne sto rendendo conto. So che è giusta e merito questa sanzione da parte della NBA". Un passo falso che gli è costato tanto e che poteva pagare ancor più a caro prezzo.