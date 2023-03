Molto presto Michael Jordan potrebbe non essere più il proprietario degli Charlotte Hornets. Secondo quanto riportato da ESPN, MJ è in trattativa per cedere la sua quota di maggioranza all’interno della franchigia, nella quale rimarrebbe con un ruolo minore lasciando le redini a Gabe Plotkin e Rich Schnall come co-governatori della squadra

La notizia era nell’aria da un po’ di tempo, ma ora ci sono anche i nomi: Michael Jordan è in trattativa per cedere la sua quota di maggioranza degli Charlotte Hornets, lasciando così il suo ruolo di proprietario della franchigia del North Carolina. Secondo quanto riportato da ESPN e The Athletic il sei volte campione NBA starebbe trattando la cessione della maggior parte delle sue quote a Gabe Plotkin, già socio di minoranza degli Hornets a cui erano state cedute quote significative nel 2020, e Rick Schnall, anche lui all’interno della proprietà degli Atlanta Hawks con un ruolo minoritario. Sarebbero loro due come co-governatori a gestire la franchigia, mentre MJ manterrebbe una quota minoritaria all’interno dell’organigramma ma disimpegnandosi dall’impegno in prima persona alla guida della franchigia. L’accordo, secondo quanto scritto, non è da considerarsi imminente, ma la trattativa è già avviata per portare a conclusione la cessione. Non sono state fatte speculazioni sulla cifra che potrà intascare Jordan, ma sarà certamente di svariate volte più alta rispetto a quella che ha pagato per prendere la squadra.