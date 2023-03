Tornato in gruppo nelle scorse ore al termine della sospensione di otto partite e presente in panchina con il resto dei Grizzlies nel match vinto contro Dallas, Ja Morant è ora pronto a riprendersi un posto in quintetto nella sfida di mercoledì notte contro i Rockets: "Il gruppo lo ha accolto alla grande: non vedono l'ora di riaverlo al loro fianco anche in partita"

Terminata la sospensione di otto partite e tornato in squadra già nelle scorse ore, Ja Morant si sottoporrà a tutti i controlli medici di rito necessari per essere certi che possa tornare sul parquet a partire da mercoledì nella sfida casalinga dei Grizzlies contro gli Houston Rockets. A dirlo è lo stesso coach Jenkins, a margine del match conquistato contro i Dallas Mavericks. “Speriamo davvero di riaverlo con noi dalla prossima gara, non appena i medici daranno l’ok”, ha spiegato in conferenza stampa, sottolineando come Memphis in teoria avrebbe potuto schierarlo anche nel match contro i texani di questa notte, ma alla fine ha preferito evitare il rischio sovraccarico permettendogli di lavorare in palestra dopo due settimane forzate di stop. “Tutti lo hanno accolto di nuovo in gruppo a braccia aperte, felici di averlo di nuovo a bordo con noi. L’accoglienza è stata ottima”, sottolinea sempre Jenkins senza aggiungere dettagli al discorso tenuto in spogliatoio da Morant una volta tornato in gruppo dopo tutto questo mare di polemiche. “Non possiamo simulare l’intensità di una partita NBA, è chiaro, ma di sicuro possiamo fare del nostro meglio per testarne la condizione fisica”, ha chiosato l’allenatore dei Grizzlies, che ha portato in panchina l’All-Star di Memphis - accolto da un boato e da grandi applausi da parte di un pubblico che non vuole altro che rivederlo in azione sul parquet.