Mitchell schiaccia in faccia a Watanabe. VIDEO

HIGHLIGHTS NBA

OKC sorprende i Clippers, Boston travolge i Kings

I Clippers si fanno sorprendere in casa dai Thunder, perdendo anche Paul George per un infortunio alla gamba. Boston chiude la sua trasferta a Ovest con una vittoria convincente a Sacramento grazie ai 36 punti di Jayson Tatum, Cleveland supera Brooklyn con 31 di uno scatenato Donovan Mitchell. Vittorie comode anche per Atlanta su Detroit e New Orleans su Sacramento, Paolo Banchero sfiora la tripla doppia nel successo di Orlando contro Washington

ORLANDO MAGIC-WASHINGTON WIZARDS 122-112 | Prima vittoria negli ultimi otto scontri diretti con gli Wizards per Orlando che si non si arrende e continua a inseguire un posto al play-in, condannando Washington all’ottavo ko nelle ultime 10 sfide - senza l’infortunato Kyle Kuzma (per lui il problema alla caviglia pare essere più serio del previsto) e con una squadra che tira con più del 50% dal campo di squadra contro i Magic, ma non riesce a rilanciare la propria corsa alla post-season

Banchero gioca una delle partite più efficienti della sua stagione, riuscendo a incidere in diversi aspetti del gioco e chiudendo con 18 punti a referto arrivati grazie a un ottimo 6/9 al tiro e 6/6 ai liberi, a cui aggiunge anche otto rimbalzi e nove assist - record personale eguagliato per passaggi vincenti in una singola sfida: “È uno degli aspetti principali del suo gioco: adora passare il pallone, aiutare i compagni e permettergli di colpire”, spiega coach Mosley, felice di un quintetto tutto in doppia cifra con 22 punti di Harris e 20 di Franz Wagner