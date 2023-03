Suns sempre penalizzati ai liberi: "Non è giusto"

Monty Williams concede una sola risposta nella conferenza stampa post sconfitta contro i Lakers, con la squadra e lui in primis a essere furiosi per le decisioni prese dagli arbitri e più in generale per la gestione della disparità della gestione dei tiri liberi - nettamente a favore dei Lakers, come spesso capitato in passato anche in altre partite con Phoenix penalizzati a livello quantitativa sotto questo aspetto. Questa volta il bilancio a favore dei gialloviola è stato di 46-20 per tiri liberi complessivi tentati, con i Suns che hanno raccolto ben 21 punti in più a cronometro fermo. “Esattamente voi avete visto una partita in cui una squadra poteva avere ben 46 tiri liberi a favore? Non è giusto, non mi interessa: contro di noi accade troppo spesso, con gli avversari che picchiano duro, affondano il colpo ma noi non riceviamo le stesse chiamate. Sono stanco di tutto questo. Abbiamo Devin Booker in squadra con noi, ma gli altri tirano 46 liberi e noi soltanto 20. Ai nostri panchinari non è stato fischiato un singolo tiro libero, ma non ce la faccio più: parliamo delle stesse cose da tempo, più volte, non importa il nome degli avversari”.