Super Davis, ma c'è un dato che preoccupa i Lakers

Il giocatore dei Lakers, protagonista anche nel successo sui Thunder, ha chiuso il match con 11 viaggi in lunetta, mantenendo in media in stagione una capacità di conversione che avvicina l'80%: il problema però è quando si arriva agli ultimi minuti di gara, quelli in cui il pallone pesa di più e la capacità di conversione si abbassa drasticamente (e in maniera preoccupante)

No LeBron James, no problem per i Lakers - aggrappati a uno straripante Anthony Davis, decisivo anche contro i Thunder e vero trascinatore dei gialloviola nel match che ha riportato al 50% il record della squadra di Los Angeles (37-37), entrando in zona play-in al posto proprio di OKC che è decima e soprattutto a rischio perché con lo stesso identico record dei Mavericks. Davis ha chiuso la sfida con 37 punti a referto, 15/21 al tiro, 15 rimbalzi, un assist e un recupero in una prestazione completa sotto ogni punto di vista per lui. Alla sirena finale sono 11 i viaggi in lunetta per l’ex giocatore dei Pelicans, con sette tentativi andati a bersaglio: una buona percentuale di conversione, finita sotto la lente di ingrandimento di tifosi e appassionati visto il dato decrescente in stagione che potrebbe pesare ora che le sfide diventano via via sempre più importanti per i Lakers.