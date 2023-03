Beal litiga con un tifoso per una scommessa persa

Una brutta disavventura rischia di rovinare il finale di stagione di Bradley Beal. La scorsa settimana dopo una sconfitta sul campo degli Orlando Magic, la stella di Washington stava tornando verso gli spogliatoi quando un uomo ancora non identificato si è rivolto a lui dicendogli "Mi hai fatto perdere 1.300 dollari, st…o". A quel punto Beal, secondo quanto riportato dalla polizia di Orlando che ha aperto un fascicolo su quanto accaduto, si è girato e si è rivolto a un amico dell’uomo, usando la mano destra per togliergli il cappellino dalla testa e venendo in contatto con la parte sinistra del capo. Nel video ottenuto dalla polizia si sente Beal dire che prende il suo lavoro seriamente e l’uomo scusarsi per quanto avvenuto e che non intendeva offenderlo. Al momento non è ancora stata sporta denuncia, anche se lo stesso report della polizia sostiene che ci sono probabilmente delle ragioni per accusare Beal per aggressione. Sia la NBA che gli Wizards hanno fatto sapere di essere al corrente della situazione e di essere entrambe in fase di raccolta di ulteriori informazioni su quanto avvenuto: da quel momento in poi Beal non è più sceso in campo, ufficialmente per un problema al ginocchio, saltando le ultime quattro partite disputate dai suoi che sono quasi matematicamente fuori dalla corsa per il torneo play-in.