Giddey, Joe e Williams come KD, Westbrook e Harden

Gli Oklahoma City Thunder sono una delle sorprese di questa stagione, arrivati a giocarsi un posto al torneo play-in nonostante le attese a inizio anno fossero molto diverse. Il merito è del talento giovane accumulato dal General Manager Sam Presti negli ultimi due anni, nei quali ha lavorato benissimo al Draft per circondare Shai Gilgeous-Alexander — arrivato nell’estate del 2019 all’interno dello scambio per Paul George — di giovani in grado di allinearsi alla sua timeline. SGA compirà 25 anni solamente il prossimo luglio ed è già adesso uno dei migliori realizzatori della NBA, ma stanotte ha dovuto saltare la partita interna contro gli Charlotte Hornets per via di una distorsione alla caviglia. La sua assenza ha lasciato campo aperto ai suoi compagni di squadra, che quantomeno nella metà campo offensiva hanno risposto presente: Josh Giddey ha firmato il suo career-high a quota 31 punti sfiorando la tripla doppia con 10 rimbalzi e 9 assist; il rookie Jalen Williams ne ha messi altrettanti per continuare la sua rincorsa a Paolo Banchero per il premio di matricola dell’anno; e soprattutto Isaiah Joe ne ha messi 33 con 6 triple a segno. Non sono bastati per battere Charlotte, complici i 43 punti di PJ Washington, ma i tre sono comunque riusciti a scrivere una piccola pagina di storia.