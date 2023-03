Reaves a Beverley: "Sei piccolo", ride LeBron

highlights nba

Rivincita Lakers sui Bulls, Durant vince coi Suns

I Lakers si prendono la rivincita vincendo a Chicago con 38 punti di Davis, risalendo al 50% di vittorie. Phoenix festeggia il debutto casalingo di Durant battendo Minnesota, mentre Milwaukee travolge Indiana (51 di Holiday, tripla doppia Giannis) per allungare in vetta a Est. Westbrook firma la sua miglior gara stagionale fermando la striscia di 7 vittorie in fila di Memphis, vittorie pesanti per New York su Miami e Philadelphia su Dallas. Ufficiale invece il ritorno dei Kings ai playoff dopo 17 anni

INDIANA PACERS-MILWAUKEE BUCKS 136-149 | Sconfitta che sa di fine stagione definitiva per i Pacers, che crollano contro Milwaukee in un match in cui concedono il 62.4% al tiro agli avversari - travolti in particolar modo dai 46 punti arrivati nel solo terzo quarto - e incapaci di andare oltre i 29 punti di Ben Mathurin (partito titolare) e ai 22 di Aaron Nesmith in un quintetto che fa a meno dei suoi tre migliori realizzatori - Tyrese Haliburton, Myles Turner e Buddy Hield

"Certo che sono felice: c’ho messo 14 anni di carriera per riuscire a superare quota 50 punti segnati e il fatto che siano arrivati in un match in cui era cruciali per vincere mi rende ancora più orgoglioso": parla così Jrue Holiday, al termine della sfida terminata con 51 punti a referto, 20/30 al tiro, otto rimbalzi e otto assist - dominante come mai prima nei 32 minuti trascorsi sul parquet (in cui buona parte dell’attacco Bucks passa dalle sue mai)