MVP: Jokic non gioca ed Embiid non si preoccupa

Dopo le polemiche per l'assenza di Joel Embiid nel testa a testa tra Denver e Philadelphia, contro New Orleans è stato Nikola Jokic a non presentarsi sul parquet, mentre la domanda che ronza nella testa degli appassionati è sempre la stessa: chi vincerà il premio di MVP tra i due? L'incertezza ancora regna sovrana, anche se il centro dei Sixers (a parole) prova a non dare peso all'eventuale riconoscimento

Nella serrata rincorsa al premio di MVP di questa stagione, che ormai pare riservato al testa a testa tra Nikola Jokic - due volte vincitore e ancora in carica - e Joel Embiid, questa notte a marcare visita e non presentarsi sul parquet è stato il centro serbo; assente nella sfida poi persa dai suoi Nuggets (già comodamente qualificati ai playoff) contro New Orleans, che va a caccia di un piazzamento al play-in. Per Jokic è stata la nona gara stagionale saltata, ma come ha spiegato coach Malone prima della palla a due: “In questa fase di stagione basta un piccolo problema fisico: con sette partite prima dei playoff, la cautela deve essere massima”. In una stagione per lui da 24.9 punti, 11.9 rimbalzi e 9.9 assist - praticamente in tripla doppia di media - resta lui il favorito per completare un tris consecutivo di premi da MVP che sarebbe storico.