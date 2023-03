Testata di Thanasis a Griffin: espulso. VIDEO

HIGHLIGHTS NBA

Boston distrugge Milwaukee, Pelicans ok a Denver

Vittoria schiacciante da parte dei Celtics che travolgono già nel primo tempo Milwaukee e chiudono la pratica in tre quarti, dominando grazie ai 70 punti combinati dal duo Jayson Tatum-Jaylen Brown (40 per il primo, 30 per il secondo), mentre Giannis Antetokounmpo deve accontentarsi di 24 punti e tanti errori al tiro. I Denver Nuggets senza Nikola Jokic perdono in casa contro New Orleans, che sale così all'ottavo posto a Ovest e resta in corsa per un posto al play-in

MILWAUKEE BUCKS-BOSTON CELTICS 99-140 | Lezione di pallacanestro da parte dei Celtics ai Bucks, travolti in casa da Boston che tira 22/43 dall’arco di squadra e tiene viva la corsa per il primo posto a Est - vincendo anche la serie stagionale tra le franchigie per 2-1. A Milwaukee, spazzata via dal 75 punti segnati nel primo tempo dagli ospiti, restano le briciole: 24 punti per un Giannis Antetokounmpo da 11/27 al tiro, 13 punti con altrettante conclusioni di Khris Middleton e poco altro

Discorso diametralmente opposto invece per Jayson Tatum, scatenato con i suoi 40 punti a referto raccolti grazie a un letale 8/10 dall’arco, 12/18 complessivo dal campo, otto rimbalzi e +36 di plus/minus in 31 minuti; supportato alla perfezione dai 30 punti di un Jaylen Brown da 13/20 complessivo con cinque rimbalzi e cinque assist. L’attacco Celtics è davvero una sinfonia, mentre la difesa riesce a trovare soluzioni di ogni tipo contro Giannis Antetokounmpo e non solo: un gran bel grattacapo per i Bucks nel caso di ulteriore incrocio in una serie playoff a Est