Miami-Dallas, sfida playoff alle 1.30 su Sky Sport

Due squadre deluse finora dalla regular season condotta che devono in ogni modo provare a salvare questo finale di stagione e conquistare almeno l'accesso al play-in: nel caso di Dallas poi, l'arrivo di Kyrie Irving ha complicato le cose in campo al posto di agevolarle e ora i Mavericks non hanno altra alternativa che vincere e sperare che le altre non lo facciano. Un match da seguire questa notte a partire dalle ore 1.30 su Sky Sport NBA con il commento di Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua

Snodo cruciale alla vigilia dell’ultima settimana di regular season, il momento in cui tocca tirare le somme e fare i calcoli per capire cosa serve per conquistare l’accesso ai playoff o almeno al play-in. L’evenienza eliminazione difatti gli Heat e i Mavericks non l’hanno mai contemplata, anzi: Miami continua a inseguire in maniera affannata un sesto posto che i Brooklyn Nets hanno dimostrato di meritare nello scontro diretto stravinto 10 giorni fa e che ora la franchigia della Florida può virtualmente ancora inseguire, anche se deve dare uno sguardo anche alle proprie spalle per evitare di farsi risucchiare da Atlanta, Toronto e Chicago - quelle che saranno le squadre con cui dovrà vedersela per prendersi un posto ai playoff da ultime della classe (andando poi a incrociare subito o Milwaukee o Boston). Uno scenario insomma tutt’altro che idilliaco per una squadra che partiva con ben altre ambizioni e obiettivi: le premesse della vigilia però non sono state rispettate, anzi - Miami è ben lontana dall’essere una squadra competitiva da fine aprile in poi e trovare la giusta energia non sarà semplice nel match contro Dallas - in onda questa notte a partire dalle ore 1.30 su Sky Sport NBA con il commento live in italiano di Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua.