Lillard vota Embiid: "È l'MVP, Jokic ne ha già 2"

Arrivati a una settimana dalla fine della regular season, è ormai chiaro a tutti che il premio di MVP verrà deciso solo al fotofinish tra Joel Embiid e Nikola Jokic, che si sono contesi il titolo di Most Valuable Player già nelle ultime due stagioni. Secondo Damian Lillard però il premio ha un vincitore chiaro e non ha fatto mistero della sua preferenza in un’intervista al Dan Patrick Show: "Scelgo Joel Embiid perché secondo me è stato dominante per tutta la stagione" ha spiegato la stella dei Blazers. "La sua squadra ha vinto e lui se la è caricata sulle spalle. Si sarebbe meritato l’MVP in una delle ultime due stagioni, nelle quali ha vinto Jokic entrambe le volte. Per me non si può continuare a darlo a uno che lo ha già vinto due volte in fila, specialmente quando c’è un altro che sta performando allo stesso livello, se non più alto, e non è riuscito a vincerlo le ultime due volte. Non è così che dovrebbe funzionare secondo la mia opinione".