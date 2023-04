NCAA, la finale sarà San Diego State contro UConn

Saranno San Diego State e University of Connecticut a sfidarsi per la conquista del torneo NCAA. Gli Aztecs hanno battuto Florida Atlantic con un canestro sulla sirena di Lamont Butler suggellando una rimonta da -14, mentre gli Huskies hanno superato Miami con 21 punti e 10 rimbalzi per Adama Sanogo. L'ultimo precedente al torneo risale al 2011, quando in campo c’erano Kawhi Leonard e Kemba Walker

La finale del torneo NCAA 2023 vedrà opporsi i San Diego State Aztecs e gli Huskies di University of Connecticut, capaci di battere rispettivamente Florida Atlantic e Miami in maniere molto diverse. San Diego State ha staccato il biglietto per la prima finale della sua storia in maniera decisamente emozionante, rimontando da -14 (la quinta più alta nella storia delle Final Four maschili) per apparecchiare il buzzer beater realizzato da Lamont Butler, che dopo essere andato a millimetri dal mettere il piede sulla linea di fondo ha trovato lo spazio per segnare dalla media distanza allo scadere del cronometro, regalando la vittoria ai suoi. Decisivi i 21 punti di Matt Bradley per gli Aztecs, mentre non bastano i 26 di Alijah Martin a FAU per suggellare una clamorosa cavalcata al torneo NCAA.