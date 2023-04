L'allarme di Malone: "Così usciamo al primo turno"

Quella dei Denver Nuggets poteva e doveva essere una serata di celebrazione, arrivando a conquistare il primo posto nella Western Conference per la prima volta nella storia della franchigia . L’avversario non era certo dei più ostici, visto che gli Houston Rockets avevano perso otto delle precedenti nove partite ed erano ultimi a Ovest con un record di 19-60. Per di più i Nuggets avevano anche ritrovato Nikola Jokic in campo dopo tre gare saltate per un infortunio al polpaccio , durante le quali Denver aveva raccolto due sconfitte contro New Orleans e Phoenix prima di battere Golden State davanti al proprio pubblico. Eppure nulla di tutto questo è bastato: i Nuggets sono stati surclassati dai Rockets sotto ogni aspetto , facendosi rimontare 10 punti di vantaggio per perdere poi di 21, complice un ultimo quarto da 38-18 per i texani guidati dai 32 punti di Jalen Green. I Nuggets sono stati battuti a rimbalzo 55-47 concedendone ben 20 in attacco agli avversari , hanno commesso 25 palle perse che hanno portato a 25 punti dei Rockets e anche uno come Jokic ha deluso, fermandosi appena a 14 punti e 10 rimbalzi con ben 8 palle perse in meno di 25 minuti, prima che un disgustato Michael Malone togliesse tutti i suoi titolari a metà ultimo quarto.

Coach Malone alza i toni: "Siamo stati molli"

Come spesso accade dopo una brutta sconfitta dei suoi, coach Malone non ha risparmiato critiche a mezzo stampa ai suoi giocatori dopo la partita. "Se è così che intendiamo giocare, usciremo al primo turno dei playoff" ha detto dopo la partita. "Quando non facciamo il nostro lavoro, deve esserci un’assunzione di responsabilità. È solo la verità: la nostra squadra è stata molle, e ho sfidato qualcuno a smentirmi. Non lo ha fatto nessuno, perché il nostro gruppo stasera è stato molle. Non dico che lo siamo in generale, ma stasera sì". I Nuggets hanno ancora due gare di vantaggio su Memphis ed è decisamente improbabile che perdano il fattore campo per tutti i playoff, ma la sconfitta contro una squadra distante 32 partite e mezzo non è nemmeno la peggiore delle notizie: Jamal Murray è dovuto uscire nel secondo quarto per una distorsione al pollice della mano destra, giocando solo nove minuti nei quali ha segnato due punti con 4 assist. Coach Malone ha fatto intendere che i Nuggets procederanno con cautela nel decidere se schierare il canadese per le ultime tre partite di regular season o se tenerlo a riposo, dandogli dieci giorni di stop per sistemare i suoi problemi in vista dei playoff — da disputare contro una delle squadre uscite dal torneo play-in a Ovest, che con ogni probabilità potrà dare filo da torcere in maniera maggiore a quanto ci si aspetterebbe da uno scontro 1-8. Specie se i Nuggets continueranno a giocare come fatto nell’ultimo mese, nel quale hanno subito 8 sconfitte a fronte di 6 vittorie.