Ultimo giorno di regular season pieno di sorprese anche sul mercato: i Lakers ne hanno approfittato per aggiungere in extremis in squadra due nuovi giocatori alla rotazione, compreso un grande ex compagno di LeBron James come Tristan Thompson - a 32 anni pronto a rilanciarsi nella fase finale di questa stagione, in cui vorrà dare una mano ai Lakers

Il mercato NBA non si ferma mai, tanto che i Lakers piazzano gli ultimi due colpi a poche ore dalla fine della regular season, aggiungendo alla rotazione un vecchio amico di LeBron James come Tristan Thompson; per diverse stagioni in squadra con lui ai Cleveland Cavaliers (campioni NBA insieme nel 2016 con la franchigia dell’Ohio) e tornato ora alla corte del Re, pronto ad aggiungere profondità alla rotazione della squadra di Los Angeles in vista dell’arrivo della postseason con Shaquille Harrison - specialista difensivo da sfruttare in rotazione dopo l’ottima impressione data nelle partite con i South Bay Lakers, la squadra di G League con cui ha viaggiato con 13.6 punti, 6.2 rimbalzi e 8.3 assist di media in 32 partite. Thompson invece quest’anno non è mai sceso in campo, con l’ultima maglia indossata in NBA risalente alla stagione 2021-22 con i Bulls con 23 apparizioni e 5.7 punti e 4.7 rimbalzi di media. Per fare spazio ai due giocatori, i Lakers hanno deciso di tagliare il contratto di Davon Reed e proveranno a capire come e quando integrare in rotazione due possibili innesti del genere nel momento più delicato della stagione, quando in realtà si tende a ridurre le rotazioni e per Thompson e Harrison non sarà semplice convincere coach Darvin Ham.