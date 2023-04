T'Wolves vicini all'impresa, ma Edwards fa cilecca

highlights nba

I Lakers vincono e si prendono i playoff, Hawks ok

I Lakers conquistano il successo all’OT e l’accesso ai playoff al termine di una gara pazzesca contro Minnesota - in svantaggio per oltre 40 minuti e poi agganciati sulla sirena dai T’Wolves che nei 5 minuti supplementari non ne avevano più: 30 punti per LeBron James che al primo turno dovrà vedersela con Memphis. Nell’altra gara della notte, Atlanta batte Miami e si prende l’accesso alla postseason dove sfiderà Boston al primo turno, mentre gli Heat attendono la vincente tra Toronto e Chicago

MIAMI HEAT-ATLANTA HAWKS 105-116 | Una vera e propria lezione di tattica e non solo: Atlanta trova l’approccio migliore per la sfida contro Miami, sorprende gli Heat a domicilio in avvio e riesce poi a mantenere il vantaggio necessario per vincere e prendersi la qualificazione ai playoff come settima forza delle Eastern Conference e dunque come la prossima avversaria di Boston - ribaltando così ogni pronostico che vedeva favorita la franchigia della Florida, dominante lo scorso anno ai playoff contro gli Hawks in una serie terminata 4-1 per gli Heat

Atlanta si conferma così la squadra perfetta per affrontare il Play-in (3-0 il record di franchigia), abile ad approfittare della serata da 25 punti, otto rimbalzi e sette assist di Trae Young, che questa volta trova il supporto di un Dejounte Murray da 18 punti e dei quattro uomini in uscita dalla panchina tutti in doppia cifra - 17 punti con 17 tiri per Saddiq Bey. Da sottolineare poi la prestazione di Clint Capela da soli quattro punti segnati ma con ben 21 rimbalzi raccolti, in una battaglia che ha premiato gli Hawks per 63-39 alla voce rimbalzi di squadra