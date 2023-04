Giannis: "Troppe pressioni fuori dal campo"

Giannis fa riferimento al 2020, quando a dicembre firmò l’estensione di contratto quinquennale da 228 milioni di dollari coi Bucks, legandosi a loro nonostante anni di speculazioni su un suo possibile cambio di maglia. Parliamo quindi di un periodo in cui Antetokounmpo aveva già vinto due premi di MVP, di cui il secondo accompagnato dal premio di Difensore dell’Anno, ma anche provato sulla sua pelle il peso delle eliminazioni premature ai playoff, nel 2019 alle finali di conference e nel 2020 al secondo turno nella bolla di Orlando, dove chiaramente non era se stesso. "C'è un sacco di pressione" ha spiegato Giannis. "Bisogna affrontare tante cose. Per poter essere il migliore, devi giocare sempre come il migliore. Devi allenarti come il migliore. E devi comportanti come il migliore. E non è facile. Nel 2020 ero pronto a lasciare il gioco. Sono un essere umano molto testardo: se una cosa non mi piace, io non la voglio fare. Non mi interessa dei soldi: mi interessa della felicità. Sono una persona gioiosa. Mio padre Charles [a cui è stata intitolata una fondazione che si occuperà, tra le altre cose, anche di salute mentale, ndr] non aveva niente: c’eravamo solo noi. Ed era la persona più ricca della Terra perché aveva i suoi figli. Aveva una famiglia bellissima, e non aveva niente. Tutto questo [intendendo gli impegni fuori dal campo tra pubblicità ed endorsement, ndr], per me non vuol dire niente".