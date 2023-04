Si dice che un campione faccia di tutto per trovare motivazioni, vere o fabbricate che siano. E, se ce ne fosse bisogno, per un primo turno di playoff da affrontare da sfavoriti contro i Memphis Grizzlies LeBron James sembra aver già trovato il suo obiettivo. Si chiama Luke Kennard, arrivato in Tennessee alla trade deadline dai Clippers e "reo" - per LeBron James - di lesa maestà. Non oggi, ma più di 8 anni fa, quando segnando 44 punti in una gara della sua Franklin HS superò proprio LeBron James nella classifica marcatori all-time dei licei dell'Ohio. Era il 7 febbraio 2015 ma il n°6 gialloviola ha voluto ricordare l'evento proprio prima del via della serie tra Lakers e Grizzlies: "Mi ha rubato un record liceale, non me lo dimentico", ha dichiarato col sorriso James, che al tempo, otto anni fa, aveva elogiato l'allora senior liceale con dolci parole: "È forte, andrà a Duke, mi piace: sono felice per lui". Quel giorno Kennard toccò quota 2.652 punti in carriera (chiuderà a 2.977), superando i 2.646 di James: né Kennard né l'ex fenomeno di St. Vincent-St. Mary però sono in testa alla lista: il n°1 tra i realizzatori liceali nella storia dell'Ohio è Jon Diebler, cecchino per due high school locali diverse, Fostoria (2003-2004) e Upper Sandusky (2004-2007).