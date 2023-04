C'è che dice che non succederà più (4 giocatori a 20 o più punti ai playoff: i Lakers non ci riuscivano dal 1988, dalla squadra dello Showtime); c'è chi dice che questi sono i "nuovi" Los Angeles Lakers, usciti dalla trade deadline completamente trasformati, molto più completi, profondi, molto più squadra. Gara-1 a Memphis non l'hanno vinta solo LeBron James e Anthony Davis, anzi. Per una volta i grandi protagonisti sono stati gli altri - e in particolare Rui Hachimura (autore di 29 punti, di cui 21 nel secondo tempo) e Austin Reaves (9 dei suoi 23 punti arrivati nei minuti finali): "È evidente come sia ozioso chiedersi se possono farlo sempre: no, non possono farlo sempre. Ma il punto è che se giocano con questa fiducia in loro stessi, ma soprattutto se godono di questa fiducia in quelli che comandano, ovvero LeBron James e Anthony Davis, questo significa che almeno in parte la musica in casa Lakers è cambiata. Questo non garantisce necessariamente un certo tipo di risultati, ma se LeBron e AD non sono più costretti a far tutto da soli allora si può sul serio giocare a pallacanestro".