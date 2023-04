Nella notte (diretta Sky alle 4, repliche con commento in italiano domani) si gioca una fondamentale gara-2 nel derby della California del nord. Dopo la vittoria di Sacramento in gara-2, Golden State non può permettersi un altro passo falso: chi va sul 2-0 in una serie a 7 la vince nel 92% dei casi. Tutte le possibili contromosse di coach Kerr

Una sconfitta in una serie al massimo delle sette partite non deve necessariamente diventare una tragedia, ma Golden State sa benissimo di non potersi permettere di perdere anche gara-2 a Sacramento. Intanto perché finirebbe in un territorio finora inesplorato: da quando c'è Steph Curry a guidare la squadra, gli Warriors non si sono mai trovati a inseguire sotto 2-0 in una serie di playoff. E poi la squadra che si trova sopra 2-0 in una serie al meglio delle sette - dice la storia - finisce per vincerla in oltre il 92% dei casi (308 volte su 334 sfide). Per questa la sfida che andrà in scena nella notte al Golden 1 Center (diretta su Sky Sport NBA alle ore 4, in replica domani con commento in italiano) è molto più delicata di quanto potrebbe apparire inizialmente. Lo sa bene Steve Kerr, che infatti sta già pensando alle contromosse - i famosi "aggiustamenti" - per mettere in campo la miglior formazione possibile con la miglior strategia possibile.

Il primo possibile aggiustamento: Wiggins titolare

La prima differenza rispetto a gara-1 potrebbe essere l'inserimento in quintetto di Andrew Wiggins. Ha comunque giocato 28 minuti nel suo ritorno in campo dopo due mesi di assenza: proobabile che Kerr lo consideri "arruolabile" fin dalla palla a due, perché la sua difesa (più ancora del suo attacco) è fondamentale per Golden State. Su De'Aaron Fox si sono alternati in tanti, in gara-1, ma nei 2'30" in cui il difensore primario è stato Wiggins, Fox ha tirato solo 2/6 dal campo ed è possibile che Kerr voglia mettere il canadese subito (e di più) sulle tracce del grande protagonista di gara-1. Fox in realtà è stato tenuto a 0/3 al tiro da Gary Payton II, altro ottimo difensore dei campioni NBA in carica, ma è probabile che Payton debba occuparsi principalmente di Malik Monk, che ha fatto malissimo all'esordio con 32 inattesi punti dalla panchina.