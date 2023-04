I playoff NBA rischiano di perdere un altro protagonista. Dopo gli infortuni subiti da Ja Morant e Giannis Antetokounmpo, un’altra superstar come Kawhi Leonard è costretta a fermarsi almeno per una partita. Come riportato da ESPN, il due volte MVP delle Finals è alle prese con una distorsione al ginocchio destro che lo costringerà a saltare come minimo gara-3 contro i Phoenix Suns, ed è da valutare giorno per giorno anche per gara-4 della serie contro Kevin Durant e soci. Secondo quanto scritto da Adrian Wojnarowski, Leonard ha aggravato le condizioni del suo ginocchio (già cronicamente in condizioni precarie, anche se questo problema non è legato alla rottura del crociato subita nel 2021) in gara-1 e ha stretto i denti in gara-2, ma evidentemente non è in grado di proseguire oltre. Un bruttissimo colpo per le speranze dei Clippers, già alle prese con l’assenza di Paul George che salterà l’intera serie coi Suns: se davvero Leonard non dovesse farcela, il rischio è che anche la stagione 2022-23 della squadra di coach Tyronn Lue finisca già al primo turno dei playoff.