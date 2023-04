Monty WIlliams: "Ho pianto per l'addio di Bridges"

L’arrivo di Kevin Durant è stata una vera e propria svolta per Phoenix, non c’è dubbio, ma ha lasciato anche delle ferite aperte a livello personale all’interno dello spogliatoio dei Suns - che in questi anni sono cresciuti insieme, diventando una vera e propria corazzata della Western Conference già prima di aggiungere KD al roster. Tanto che coach Monty Williams, che non ha mai nascosto l’amore per i suoi ragazzi, ha raccontato di aver pianto per il loro addio: “Se dovevamo perderli entrambi, non c’era modo migliore di rimpiazzarli se non puntando su Kevin Durant - questo è certo. Capite cosa intendo? È come se con un occhio stessi piangendo di disperazione e l’altro invece è accecato di gioia per le prospettive di questa squadra. È stata l’unica volta nella mia carriera da allenatore che sono scoppiato in lacrime dopo una trade”, chiosa Williams - comunicatore e gestore di gruppo unico nel suo genere. Nessuno mette in dubbio il fatto che Phoenix abbia un record di 10-1 nelle gare in cui KD è sceso in campo, però il legame a livello personale con dei ragazzi così speciali resta: “Nessuno di noi è andato a dormire la sera della trade con i Nets: sono stato a telefono a lungo prima con Mikal e poi con Cam, così come ha fatto il resto del roster”. Un pezzo di famiglia andato via: una delle ragioni del successo dei Suns in questi anni, di cui vuole entrare a fare parte anche Kevin Durant.