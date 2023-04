New York-Cleveland: stanotte gara-3 è su Sky Sport

La domanda che si pongono tutti in quella che, sulla carta e dopo la prima settimana di gare, pare essere la sfida più equilibrata di questo primo turno playoff è: quanyo inciderà il fattore Madison Square Garden sui giovani Cleveland Cavaliers? La squadra dell’Ohio ha patito non poco l’esordio playoff - naufragata in gara-1 in casa e ora costretta a inseguire almeno un successo in trasferta per riportarsi avanti nel testa a testa - e nel secondo episodio della serie ha approfittato del passaggio a vuoto Knicks, ma al tempo stesso è riuscita a pungola gli animi dei newyorchesi con quel fallo scellerato di Jarrett Allen su Julius Randle a partita già finita. In più c’è Donovan Mitchell - che in estate poteva scegliere anche New York (forzando un po’ la mano), ma al posto del ritorno a casa si è poi ritrovato a Cleveland: insomma, una miscela esplosiva che ha tutti gli ingredienti per rendere spettacolare la gara di questa notte nell’arena più celebre del mondo, da seguire sui canali Sky Sport.