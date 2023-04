Phoenix spietata: è 3-1 nella serie coi Clippers

Missione compiuta per i Phoenix Suns, che lasciano Los Angeles con il miglior risultato possibile: due partite e due vittorie per portarsi sul 3-1 nella serie contro i Clippers, con la possibilità di chiudere i conti già in gara-5. Questo non significa però che sia stato semplice: esattamente come in gara-3, i Clippers vendono cara la pelle toccando anche il +11 nel corso del match, ma devono arrendersi in un ultimo quarto in cui il maggiore talento dei Suns emerge prepotentemente. A guidare la squadra dell’Arizona in una serata da 49% di squadra al tiro sono le due superstar Kevin Durant (31 punti, 11 rimbalzi e 6 assist) e Devin Booker (30 punti, 9 rimbalzi e 7 assist), stravincendo la lotta a rimbalzo 61-42 (14 solamente in attacco) grazie anche a un chirurgico Chris Paul da 19 punti, 9 assist e zero palle perse e i 15+13 di Deandre Ayton. Con quattro giocatori di questo calibro non serve nemmeno che qualcun altro tocchi la doppia cifra, con Torrey Craig a quota 8, Josh Okogie con 6 e Bismack Biyombo con 3 ad arrotondare la terza vittoria in fila per i Suns, ormai definitivamente in controllo della serie.