Fox ne fa 38, Curry 32 ma vince Golden State: 2-2

GOLDEN STATE WARRIORS-SACRAMENTO KINGS 126-125 | Kerr sceglie di partire con il quintetto piccolo e Poole tra i primi cinque al posto di Draymond Green (su consiglio, si dice, dello stesso Green): l'intensità di gara-1 è subito altissima, e il primo quarto regala canestri, emozioni e una gara ad alta puntggio, con i Kings guidati da Fox (già in doppia cifra) bravi a resistere ai canestri di Curry e Poole e a finire perfino davanti di uno (32-31). Il ritmo non accenna a scendere neppure nel secondo quarto, ma a fare gare di testa sono i Kings, trascinati sempre da Fox (21 all'intervallo) ma con il rookie Keegan Murray caldissimo al tiro (3/4 dall'arco per 15 punti). Il trio di "piccoli" di Golden State però non molla: Curry è quota 13, 12 a testa li mettono Poole e Thompson (tutti e tre con 2/4 dalla lunga distanza). All'intervallo Sacramento è avanti di 4, 69-65. L'inizio del terzo quarto è all'insegna del totale equilibrio tra le due squadre, prima che Wiggins con 5 punti in fila e Curry firmino un mini-allungo per portare davanti i campioni in carica, che con una chirurgica tripla di Thompson sulla sirena chiudono il terzo periodo avanti di 10, 102-92. L'ultimo quarto però si apre con un parziale di 15-4 per Sacramento che riporta gli ospiti in vantaggio, e da lì in avanti la gara cambia padrone quasi a ogni possesso, all'insegna di una spettacolare parità.