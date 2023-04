La sconfitta in gara-4 dei Sacramento Kings sul campo dei Golden State Warriors potrebbe essere stata il momento di svolta della serie. Non sono i campioni in carica sono riusciti a sopravvivere alla tripla della vittoria dell’ex Harrison Barnes, cogliendo la vittoria della parità nella serie sul 2-2, ma in gara-5 potrebbero avere la vita un po’ più facile. Come anticipato da Adrian Wojnarowski di ESPN, infatti, De’Aaron Fox nell’ultimo quarto di gara-4 si è procurato una frattura alla punta dell’indice della mano sinistra, quella con cui tira, in una penetrazione a canestro nelle fasi più concitate del match. Un infortunio che lo mette in dubbio per la decisiva gara-5 da giocare al Golden1 Center nella notte tra mercoledì e giovedì, anche se la speranza all’interno dei Kings è che Fox possa stringere i denti ed essere comunque a disposizione di coach Mike Brown, seppur certamente non al 100%. Fox, nominato come giocatore "Clutch" dell’anno per la regular season, dovrà sicuramente giocare con una protezione sul dito, anche se l’infortunio non gli ha impedito di segnare 38 punti in gara-4 contro gli Warriors. La speranza per i Kings e per tutti gli appassionati di basket è che questa frattura da avulsione non sia determinante per le sorti di una delle serie più belle del primo turno dei playoff NBA.