L’infortunio di Kawhi Leonard ha privato gli interi playoff NBA di uno dei suoi protagonisti. La stella degli L.A. Clippers aveva dominato le prime due partite della serie contro i Phoenix Suns, ma è stato costretto ad alzare bandiera bianca prima di gara-2 per un riacutizzarsi di una distorsione al ginocchio dopo i carichi delle prime due gare di post-season. Senza di lui (e senza Paul George, fuori da fine marzo) i Clippers si sono battuti ma non sono riusciti a impedire le due vittorie dei Suns in California, tornando in Arizona sotto 3-1 nella serie. La cattiva notizia per la squadra di coach Tyronn Lue è che Leonard non sarà a disposizione della decisiva gara-5 sul campo dei Suns (prevista per questa notte in diretta su Sky Sport NBA a partire dalle 4.00) come confermato dalla stessa franchigia losangelena. Senza di lui i Clippers non perdono solamente un difensore di assoluta élite da contrapporre ai vari Kevin Durant e Devin Booker, ma uno — se non IL — miglior attaccante in isolamento della lega. I numeri analizzati da Flavio Tranquillo a Basket Room raccontano l’efficienza assoluta da parte del numero 2: 1.37 punti per ogni possesso giocato in isolamento, una fonte di attacco autonoma e auto-sostenibile per una squadra che comprensibilmente fatica a mettere punti a tabellone senza poter contare sull’altro All-Star Paul George. Nella serie coi Suns Leonard stava facendo meglio in isolamento anche di due specialisti assoluti della materia come KD e Booker: l’ennesima disdetta per i Clippers che dovranno provare a rimanere in vita in questi playoff affidandosi a Russell Westbrook e compagni.