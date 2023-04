Su Butler c'era fallo... ma di Connaughton. VIDEO

La giocata di Jimmy Butler allo scadere in gara-5 è diventato l’highlight più rilanciato di queste prime due settimane playoff, in cui l’impresa storica compiuta da Miami che ha battuto per 4-1 Milwaukee rappresenta l’apice di un primo turno molto avvincente. A margine del grande canestro del veterano degli Heat, le polemiche non sono mancate: a riguardare le immagini infatti in molti hanno sottolineato come il movimento di Butler per “liberarsi” della marcatura di Pat Connaughton fosse andato ben oltre il consentito. Un fallo in attacco non sanzionato che in realtà per la NBA avrebbe dovuto avere una chiave di lettura opposta: il fallo infatti per la lega è dello stesso Connaughton, reo di aver colpito il braccio di Butler prima ancora di ricevere il pallone. Niente canestro del pareggio quindi, ma in teoria due tiri liberi che avrebbero lo stesso potuto poi permettere alla squadra della Florida di pareggiare. Poco importa insomma: ci teniamo ben volentieri la prodezza di Butler, entrata di diritto nella storia di questi playoff.