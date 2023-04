Atlanta sbaglia 3 volte la rimessa e poi la perde

Con 19 secondi da giocare e sei punti da recuperare, gli Atlanta Hawks avevano una rimessa dall’angolo a disposizione per organizzare un disperato tentativo di rimonta. Per ben tre volte però hanno dovuto far sbattere il pallone sul corpo di un avversario per evitare l'infrazione di cinque secondi, salvo poi perdere comunque malamente il pallone alla quarta occasione buttandola direttamente fuori dall'altra parte, consegnando partita e serie ai Boston Celtics. Un modo davvero curioso di chiudere una stagione

Quin Snyder è uno dei migliori allenatori della NBA a disegnare le rimesse, ma non può di certo essere lui a effettuarle per i suoi giocatori. Con 19 secondi da giocare e sei punti da recuperare la situazione degli Atlanta Hawks non era certo ideale, ma con una rimessa dall’angolo a disposizione si poteva pensare di imbastire uno schema e trovare due o tre punti in grado di riaprire i giochi. La rimessa è stata affidata al miglior passatore della squadra, Trae Young, il quale però non vedendo uno spiraglio e sentendo il conto dell’arbitro avvicinarsi a cinque (se il pallone non viene rimesso in campo entro cinque secondi, la palla passa agli avversari), ha fatto sbattere il pallone violentemente nelle parti basse a Marcus Smart, che cercava di impedirgli la visuale. Il pallone è quindi tornato nella disponibilità di Young, ma un’altra volta ha dovuto ricorrere al trucchetto di far sbattere il pallone su Smart per togliersi dai guai. A quel punto coach Quin Snyder ha cambiato, mandando il più alto De’Andre Hunter a battere la "rimessa impossibile", ma anche lui messo alle strette ha dovuto far sbattere il pallone su Al Horford per non perderlo. Al quarto tentativo, ecco il disastro: Hunter ha lanciato la palla un po’ a casaccio in mezzo all’area e nessuno dei suoi compagni è riuscito neanche ad andare vicino a toccarla, con la sfera che si è persa dall’altro lato del campo — consegnando così partita e serie ai Boston Celtics. Di modi di concludere una stagione se ne sono visti tanti, ma questo ne batte un bel po’.